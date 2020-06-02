السعودية تخفّف المزيد من قيود «كورونا»

المصدر: الرياض - رويترز

بعد أكثر من شهرين من إجراءات العزل العام، فتحت المطاعم والشركات ومراكز التسوق في السعودية أبوابها من جديد يوم الأحد، مع تخفيف المملكة لقيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

ولكن، أصبح يتعين على المترددين والزبائن والموظفين على السواء الالتزام بإرشادات وقواعد النظافة الصحية بشكل صارم، بما في ذلك استخدام الكمامة، وتجنب المصافحة والالتزام بمسافة فاصلة لا تقل عن مترين بين الأشخاص.



وقالت شواق محمد، وهي موظفة في شركة سيرڤ كورب، «أول مرة نعيش الأجواء هذه.. أول مرة نعيش الخوف.. أول مرّة نعيش الحرص، لكن للأمانة خرجنا منها بأشياء حلوة. لم تكن التجربة بذاك السوء، لكن حتى نتفادى الأمراض الخطيرة يجب أن نتبع الإجراءات الاحترازية».



من جانبه قال محمد عذرا، وهو مدير فرع في «سيرڤ كورب»: «طبقنا إجراءات جديدة لمبدأ مساحات العمل المشتركة على أساس إنه يكون هناك تباعد اجتماعي على أساس التعقيم، ارتداء الماسك طول ما الناس موجودين داخل مساحات العمل المشتركة وجميع الإجراءات الاحترازية حتى نتفادى نقل العدوى».



فحص حراري



وفي مركز للتسوق بالعاصمة الرياض، خضع جميع المترددين إلى المكان لاختبار قياس الحرارة، ووضعت ملصقات إرشادية على الأرض لتذكير الناس بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.



وقال إبراهيم الخالدي، من إدارة مركز حياة مول: «استقبلنا في حياة مول قرار رفع منع التجول بالإجراءات الاحترازية مثل توفير أجهزة فحص الحرارة عند كل بوابة الفيس ماسك (الكمامة) و(القفازات) أيضاً وفّرنا جميع الستيكرات (الملصقات) في الممرات والصالات الرئيسية وعند كل متجر والتي تظهر التباعد الاجتماعي».



المولات



وفتحت المطاعم أبوابها لتقديم الوجبات، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل. وقال بدير أبو سعدة، وهو مقيم مصري: «اليوم أول مرة أجرّب المول وأدخل فيه.. أخذنا الاحتياطات سواء من البيت أصلاً من ساعة الخروج تعليمات للأولاد وتعليمات للمدام... والحمد لله تمام يعني».



وقال محمد هاني، وهو طالب من فلسطين: «إنك تروح ع المول عادي تروح بس إنه يعني خذ الوقاية والسلامة.. خذ معك معقماً والبس قفازات وكمامة ولا تذهب إلى مكان مزدحم بالمول.. هنا نحن بعيدون عن بعضنا البعض. إذا ذهبت إلى مول مزدحم كثيراً فالأفضل أن تغادره إلى مول آخر، أو تعود إلى بيتك أحسن».



غرامات



ويتعرض من ينتهك تدابير السلامة في الأماكن العامة لغرامة قدرها 1000 ريال سعودي (حوالي 260 دولاراً) تفرضها وزارة الداخلية. وتزيد قيمة الغرامة إلى 10000 ريال سعودي (حوالي 2,600 دولار) على الشركات التي لا تلتزم بتطهير مرافقها بانتظام.



كانت السلطات السعودية أعلنت الشهر الماضي أن القيود سترفع على ثلاث مراحل وصولاً إلى رفع حظر التجول تماماً في 21 يونيو باستثناء مكة المكرمة. ولا تزال العمرة، التي يقوم بها ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم، معلّقة.

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