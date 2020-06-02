مفارقة عجيبة بين حالات الإصابات والشفاء في السعودية خلال أسبوع

المصدر: الرياض - وكالات

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيلها خلال هذا الأسبوع أكثر من 12 ألف إصابة جديدة، بينما بلغت حالات التعافي أكثر من 17 ألف خلال نفس المدة، وهو ما اعتبرته إنجازاً كبيراً للقطاع الصحي بتزايد عدد حالات الشفاء أكثر من الاصابات.



وأوضحت ⁧‫وزارة الصحة‬⁩ السعودية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ المستجد في المملكة 89,011 ألف حالة، فيما وصل مجموع المتعافين إلى 65,790 حالة.



وفي مدينة الرياض سجلت 556 حالة، وجدة 279 حالة، والدمام 123 حالة، والمدينة المنورة 57 حالة، مكة المكرمة 300 حالة، والهفوف 119 حالة.



وأضافت أنه تم تسجيل 1484 حالة تعاف جديدة من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 62442 حالة.



وبينت أن إجمالي الفحوص التي تمت في المرحلة السابقة 853.987 فحصاً مخبرياً دقيقاً.

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