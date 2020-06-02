مستشفى سعودي يعيد جزءا من الدماغ إلى رأس طفل

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق طبي كامل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في المملكة العربية السعودية وعبر عملية جراحية معقدة استمرت 6 ساعات من إصلاح عيوب خلقية لطفل لم يتجاوز عمره 10 أيام في حالة نادرة جداً.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الطفل تماثل للشفاء وهو بصحة جيدة، وقال المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور عبد الوهاب بن سليمان الجباري، إن العملية تكللت بالنجاح، وتركزت على علاج حالة نادرة لعيب خلقي ناتج عن خروج جزء من الدماغ خارج الرأس، في عملية معقدة لإرجاع الدماغ وتجميل العظم والجلد، إضافة إلى توفير عناية مركزة فائقة قبل وبعد العملية التي تضمنت علاجات القلب والتنفس الصناعي ومضادات حيوية مناسبة لحالته الصحية.

وأشار الدكتور الجباري، إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات من خلال فريق عمل متخصص في العناية لحديثي الولادة وجراحة المخ والأعصاب والجراحة التجميلية، بالتعاون مع فريق الجراحة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وبعد استقرار العلامات الحيوية للطفل خرج من المستشفى بصحة وعافية ويرضع رضاعة طبيعية.

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