الجيش السوداني: الأوضاع هادئة على الحدود الإثيوبية

المصدر: (الخرطوم- وكالات)

قال الناطق باسم الجيش السوداني، العميد الركن عامر محمد الحسن، إن الأوضاع الآن هادئة على الحدود الإثيوبية، ولكنه لم يستبعد حدوث بعض الهجمات في أية لحظة.

وتابع الناطق الرسمي: إن هناك هدوءاً حذراً ونسبياً، على اعتبار أننا نتوقع بأية لحظة، أن تكون هناك بعض الهجمات، بسبب عدم السيطرة من جانب القوات الإثيوبية على تلك الميليشيات، ذاكراً أن معالجة المشكلة من جذورها، تكمن بالتزام القوات الإثيوبية بمنع تلك الميليشيات من الدخول إلى الأراضي السودانية لأي سبب من الأسباب، والالتزام كذلك بالقرارات والاتفاقات المشتركة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المسألة متروكة إلى إثيوبيا، وخياراتنا متاحة للتعامل مع تلك المسألة، لحفظ مواطنينا ولحماية ممتلكاتهم.

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