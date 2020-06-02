الحوثي يرد على مساعي السلام الأممية بالتصعيد

المصدر: عدن - البيان

في اتجاه يتعارض والمفاوضات التي يجريها المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، تمضي ميليشيا الحوثي، في تصعيد الأعمال القتالية، مستهدفة مدينة مأرب بصاروخ بالستي، وأعقبته بطائرتين مسيرتين، استهدفت مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. ‏

وعشية مؤتمر المانحين لليمن، الذي تنظمه السعودية والأمم المتحدة، صعدت ميليشيا الحوثي من أعمالها القتالية في مختلف الجبهات، كما استهدفت مدينة مأرب بصاروخ بالستي جديد، استهدف أحد أحياء المدينة، فألحق أضراراً في الحي دون وقوع قتلى. وفي السياق، أعلن التحالف العربي، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال العقيد تركي المالكي، الناطق باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، إن قوات التحالف اعترضت وأسقطت «طائرتين بدون طيار «مسيّرة»، أطلقتهما الميليشيا تجاه المملكة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي، القول إن الطائرتين كانتا تستهدفان «الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط». وأكد أن «هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار».

و في الدريهمي، قصفت الميليشيا قصفت مناطق متفرقة في المديرية بقذائف المدفعية بشكل عنيف ومتواصل. كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب مناطق شرق مدينة الصالح، وسط مدينة الحديدة.

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