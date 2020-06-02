تحركات لتشكيل تكتل نيابي عراقي عابر للأحزاب

المصدر: (بغداد- وكالات)

يسعى نواب عراقيون، لتشكيل تكتل برلماني عابر للأحزاب، وداعم لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحيث لن يكون «سياسياً»، بل «إصلاحياً». وتخطط مجموعة من نواب البرلمان العراقي، من كتل مختلفة، لتشكيل كتلة برلمانية تدعم خطط وتوجهات رئيس الوزراء. ويكشف هذا الحراك، عن رغبة لدى عدد كبير من النواب، باتجاه إحداث تغيير جاد عابر للكتل.

وفي هذا السياق، أكد رئيس حركة «إرادة» في البرلمان العراقي، حسين عرب، في تصريحات صحافية، أن الكتلة الجديدة تسعى إلى دعم الدولة والحكومة، وتقويم عمل البرلمان.

واعتبر عرب أن هناك حاجة ماسة لأن تكون الدولة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات المقبلة. ورأى عرب أن هذا التحالف المرتقب «سيكون مؤثراً، وليس سياسياً، بل برلمانياً إصلاحياً».

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