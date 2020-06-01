السودان يمدد حظر التجول لأسبوعين

المصدر: ا ف ب

مددت السلطات السودانية الاثنين حظر التجول الشامل لاسبوعين آخرين اعتباراً من الثالث من يونيو حتى الثامن عشر منه، في سياق جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت البلاد حتى الان 5026 إصابة بالفيروس بينها 268 وفاة.

واعلن صديق تاور عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية "تمديد حظر التجوال لمدة اسبوعين اعتبارا من الثالث من يونيو، مع السماح للمواطنين بالخروج من السادسة صباحا حتى الساعة 3 عصراً بالقرب من اماكن سكنهم".

ومنذ السادس عشر من ابريل الماضي تفرض السلطات السودانية حظر شاملا للتجول.

واكد تاور استمرار منع التجمعات والسفر بين الولايات وإغلاق الاسواق.

وكان السودان أعلن في الثالث عشر من مارس رصد أوّل إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

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