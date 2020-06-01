قريباً.. ثاني خسوف للقمر في سماء السعودية والمنطقة العربية

المصدر: لندن - وكالات

تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية، مساء يوم الجمعة المقبل، ثاني ظاهرة فلكية من أربعة هذا العام، وهي ظاهرة خسوف شبه ظل للقمر.

وأعلنت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد، يوم الجمعة 5 يونيو 2020، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو شبه ظل يستمر 3 ساعات و18 دقيقة، بين 08:45 مساءً والرابعة منتصف الليل، مشيرةً إلى أنه لن يلاحظ أي تغيير في القمر، حيث سيكون قرصه مضاء بالكامل، وفقاً لتقرير أوردته قناة «سي إن إن بالعربية».



وفي تقرير لها نُشر على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أوضحت الجمعية الفلكية بمدينة جدة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى «شبه الظل»، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلاً، مع ذلك سيبقى قرصه مضاءً بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأشارت إلى أن هذا الخسوف يحدث «بعد يومين من وقوع القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض، لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3 % عن المتوسط».



لا تغيير



وستحدث مراحل الخسوف في الوقت ذاته بكل المناطق، حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 08:45 مساءً (5:45 مساءً بتوقيت غرينتش) ولن يُلاحظ أي تغيير، وسيبدو القمر كالمعتاد.

وتابع تقرير الجمعية الفلكية بمدينة جدة: «سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:12 مساءً ( 07:12 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الربيع وقبل حدوث الانقلاب الصيفي».



وبعد ذلك، سيصل خسوف القمر ذروته العظمى عند الساعة 10:25 مساءً (7:25 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون 57% من قرصه واقعاً في شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل مقارنة بـ 90% في خسوف شبه الظل في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، وحتى في هذه المرحلة سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل وقد لا يُلاحظ أي تغيير، وفقاً للتقرير.



وستنتهي مراحل الخسوف بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 12:04 منتصف الليل (9:04 مساءً بتوقيت غرينتش)، بحسب ما جاء في تقرير الجمعية.



والجدير بالذكر، أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل سيحدث كسوف للشمس في 21 يونيو بسماء السعودية والمنطقة العربية.

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