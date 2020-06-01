التونسيون يهتفون في مظاهرة «الغنوشي ارحل»

المصدر: تونس- البيان- وكالات

شهدت تونس، وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.



وأطلق اعتصام باردو، الذي يأتي للمطالبة بالتنحي الفوري لراشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، وتركيز محكمة دستورية، وتنقيح الدستور لتغيير تنظيم السلطات. وردد المتظاهرون التونسيون، حسب عدد من الصحف التونسية، هتافات: «ارحل ارحل يا الغنوشي»



وكشف المحامي ﻋﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺣﻠﻴﻤﺔ في ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻳﺴﺒﻮﻙ، عن جملة من ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍلأﻭﻝ ﺑﻤﺪﺓ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻌﻘﺒﻪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﻨﺤﻴﺔ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤان.



واعتبر الغنوشي «يعرب ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية، وورط تونس في الملف الليبي، وأصبحت مواقفه تمثل خطراً على التونسيين».



وأضاف بن حليمة أن «الهدف الثاني، هو تركيز المحكمة الدستورية، لأنها تمثل ضامناً لتطبيق أحكام الدستور، ولحماية المواطن من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية»، مشيراً إلى أن «الدستور ينص في باب الأحكام الانتقالية، على ضرورة تركيز هذه المحكمة في مرحلة لا تتجاوز السنة من موعد المصادقة على الدستور».



من جانبه، أكد سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي، على «وحدة وجاهزية ووقوف المحتجين إلى جانب اتحاد الشغل التونسي».



وحذرت قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل، مما وصفته بـ «مواجهة حاسمة مع الإسلاميين» في تونس، مشددة على أن ذلك «قد تكون عواقبه وخيمة، وقد تجر البلاد إلى الهاوية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز