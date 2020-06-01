مصر تكشف عن تطورات بشأن علاج ريمديسفير ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر جيهان العسال، إن مصر تشارك في تجارب دواء "ريمديسفير" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، حيث سيتوفر العقار في البلاد خلال أسبوع.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية أن مصر منذ بداية الأزمة مثل باقي دول العالم تشارك في التجارب السريرية، وتعمل في اتجاهين لمحاربة وباء كورونا، الأول إجراء تجارب لمحاولة إيجاد لقاح للمرض، والثاني هو محاولة التوصل لعلاج يساعد على الشفاء.

وأضافت أن هناك 22 بحثا تحت التجربة، وبعض النتائج ظهرت والبعض الآخر مازال تحت الدراسة، موضحة أن منها لقاح "أفيجان" الياباني، والأخرى سيجري البدء فيها، كما أن هناك أيضًا بحثًا أمريكيًا حصل على موافقة منظمة الصحة العالمية ومصر تشارك في تجربته.

وتابعت: "نحن في مرحلة تجميع بيانات البحث استعدادً لنشرها لمعرفة النتائج.. ومصر تشارك في تجارب ريمديسفير التي أعلنت عنه الولايات المتحدة الامريكية، حيث يتم توافره في مصر خلال أسبوع"، موضحة أن هناك أدوية كثيرة يعاد استخدامها وتجربتها في كورونا فضلا عن البلازما مع تطوير البروتوكولات العالمية المستخدمة في علاج فيروس كورونا باستمرار.

وقالت إن أبحاث البلازما يجري العمل عليها بالفعل وأثبتت نجاحها بشكل جيد، مطالبة المتعافين التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة.

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