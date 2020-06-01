"ارتداء القمامة".. خطأ إملائي يطيح بمسؤولين في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، إنه تم عزل كل الموقعين على المنشور الذي يحتوي على كلمة «القمامة» بدل من الكمامة وعددهم 3 أفراد وتم تحويلهم للشؤون القانونية وتعيين أشخاص بدلا منهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن الأخطاء الإملائية يمكن تجاوزها ما لم تؤثر على المعنى، لافتا إلى أنه تم تغيير وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وإعادة تنظيم المنظومة الصحية لمواجهة كورونا.

ولفت إلى أنه يتم عمل إجراءات صارمة في العزل وتعقب المخالطين لمنع الانتشار، مؤكدا أن عدم الالتزام هو السبب في انتشار الإصابات، وأنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإعداد أماكن للعزل بالمحافظة للسيطرة على كورونا، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

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