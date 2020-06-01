دول المنطقة.. تعافٍ وتعايشٌ مع «كورونا»

المصدر: إعداد - أنس مأمون

بدأت دول المنطقة العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع «كورونا»، مدفوعة بالارتفاع الكبير في أعداد المتعافين، والإجراءات الفعّالة التي اتخذتها.

المملكة العربية السعودية

اتخذت قرارات بعودة العمل وإعادة فتح المساجد واستئناف الرحلات الجوية الداخلية

دولة الإمارات

قلصت ساعات التعقيم وقررت عودة العمل في القطاعين العام والخاص بنسب محددة، كما فتحت الاقتصاد والمرافق العامة لاستعادة الحياة الطبيعية مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية

الكويت

أنهت حظر التجول الشامل تمهيداً لبدء رحلة العودة إلى الحياة الطبيعية على 5 مراحل

سلطنة عمان

رفعت إجراءات الحجر العام في مسقط وقررت عودة 50% من الموظفين للعمل

مملكة البحرين

قرّرت السماح بعودة تأدية صلوات الجمعة في المساجد اعتباراً من 5 يونيو

إيران

عاد موظفو الحكومة إلى العمل السبت، وتم تخفيف إجراءات العزل مع وعد بإعادة فتح المساجد

فلسطين

أعلنت عودة الحياة بكل أشكالها وتم إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين

الأردن

استؤنف العمل في القطاع العام وتقرر إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من الجمعة المقبل

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