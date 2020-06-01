قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن قوات التحالف المشتركة قد اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف، إن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة.

وأضاف: "استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين."

وتابع: "هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف، وبدأت في (09 أبريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية."

وبلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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