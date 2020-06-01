مصر تدك بؤر الإرهاب شمال سيناء

المصدر: (القاهرة - البيان)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، تنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرتا عن مقتل ثلاثة من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، عثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل، إلى جانب تدمير عبوات ناسفة زُرعت لاستهداف قوات الجيش. وجاء في بيان على صفحة الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، أنه واستمراراً لجهود القوات المسلحة المكثفة في مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، استمرت القوات المسلحة بتوجيه ضرباتها للتكفيريين بشمال سيناء.

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