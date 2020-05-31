وزيرة الصحة المصرية تكشف أكثر 6 محافظات إصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية عن 6 محافظات ارتفعت فيهم نسب الإصابة بفيروس كورونا، أولها محافظة القاهرة بواقع 7111 إصابة ثم الجيزة 2629 حالة ثم القليوبية 1787 حالة ثم المنوفية 1533 حالة والفيوم 1277 حالة والأسكندرية 1078 حالة ثم البحيرة 988 حالة .

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة الإعلام، أنه محظور الحصول على برتوكولات علاجية بدون استشارة الأطباء والكشف الأولى مشيرة إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانات العلاجية للمرضى ممن أصيبوا بكورونا.

وتابعت : فى الفترة المقبلة لن يكون هناك عزل بالمدن الجامعية ونزل الشباب والفنادق ولكن سيكون العزل منزلى للحالات البسيطة.

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