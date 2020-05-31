السودان يمدد إغلاق المطارات لأسبوعين

المصدر: أ ف ب

مددت السلطات السودانية اليوم "الأحد" اغلاق مطارات البلاد أمام حركة المسافرين حتى 14 يونيو تصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) "جددت سلطة الطيران المدني السوداني صباح اليوم الاحد قرار تمديد اغلاق المطارات السودانية امام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14 يونيو 2020 وذلك تمشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تتبناها الدولة بإعلان الحظر الشامل".

وكان السودان اغلق مطاراته في 16 أبريل الماضي لشهر، ثم مدد الاغلاق في 16 مايو حتى نهاية الشهر الجاري.

واستثنى القرار الشحن الجوي للبضائع والمساعدات الانسانية ورحلات الشركات العاملة في حقول النفط وإجلاء الرعايا الأجانب.

واحصت الخرطوم حتى الآن 4800 إصابة بكوفيد-19 بينها 262 وفاة.

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