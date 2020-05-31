بالفيديو.. المسجد النبوي يستقبل المصلين لأداء صلاة الفجر

المصدر: البيان الإلكتروني

فتح المسجد النبوي أبوابه فجر اليوم لاستقبال المصلين من أجل أداء شعائر صلاة الفجر للمرة الأولى من شهرين وذلك ضمن السياسة المتبعة بهدف التصدى لفيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين عدة صور أثناء فتح أبواب المسجد النبوي علقوا عليها بكتابة : "بعد الموافقة الكريمة .. وكالة شؤون المسجد النبوي تشرع في فتح أبواب ساحات المسجد النبوي استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر.

واقتصر فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

ووفق صحيفة سبق الإلكترونية، فإن تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعابية مؤكدة رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام.

تأتي هذه الخطوة من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وضمن خطة وكالة المسجد النبوي في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوم الأحد المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز