مصر تكشف عن موعد فتح المساجد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري ، أن لجنة إدارة أزمة كورونا المستجد " كوفيد 19" ستعقد اجتماعها هذا الأسبوع لمناقشة قرار وزارة الأوقاف بعودة المساجد حيث تقوم الوزارة بتزويد المساجد على نوعية جديدة من السجاد التى توضح مكان كل مصل، مع العلم بأنه سيتم البقاء على غلق دورات المياه فى حالة افتتاح المساجد مرة أخرى وفق موقع فيتو.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية " تقديم الإعلامى عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أن اللجنة ستناقش أيضا قرار إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم والأندية الرياضية وسيتم إعادة افتتاحها تباعا، مع تشديد تطبيق الإجراءات الوقائية وهو ما سيحدده اجتماع اللجنة نهاية الأسبوع الجارى.

وأكد أن الدولة تنظر إلى أرقام تعافى المصابين بأنها جيدة ونوعية المصابين الجدد بسيطة، وهو ما يطمئن الحكومة لأن الأرقام تتزايد فى العالم كله، موضحا أن الإغلاق التام يضر النشاط الاقتصادى.

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