أمل جديد..نجاح علاج كورونا بالبلازما في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة الصحة المصرية المتعافين للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد 19.

كما وجهت الوزارة بإجراء التقييم الإكلينيكي للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس كأولوية قصوى بكافة المستشفيات، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه بها، وتقديم العلاج لها طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة الفحوصات بحسب سكاي نيوز.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تخصيص دور بكل مستشفى بسعة 20 سريرًا لخدمة الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز