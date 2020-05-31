مرتزقة أردوغان يسقطون في فخ الجيش الليبي

المصدر: (بنغازي - البيان)

تحولت محاور القتال في طرابلس إلى فخاخ نجح الجيش الوطني في نصبها بإحكام لمرتزقة أردوغان والميليشيات المحلية، ما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة، تجاوز عددها 250 مسلحاً خلال الأسبوع الماضي، من بينها أكثر من 30 قيادياً ميدانياً في الميليشيات التي تشرف على إدارتها غرفة العمليات التركية بغرب ليبيا.

وقال الجيش الليبي إنه تمكن من تدمير الميليشيات ومرتزقة أردوغان فى أكثر من محور بينما أعلنت شعبة الإعلام الحربي، في بيان مقتضب، مقتل قائد فرقة «السلطان مراد»، المرتزق مراد أبو حمود العزيزي، في اشتباكات بمحور طريق المطار في طرابلس.

وأشار الجيش عن تمكن وحداته منذ أيام في القضاء على قيادي بارز من المرتزقة يدعى «أبو الجاسم الكينج» بمحور الكازيرما الذي بات يطلق عليه «المصيدة» من قبل الليبيين، بسبب الأعداد الكبيرة من القتلى في صفوف الميليشيات الموالية للنظام التركي، كما أعلن الجيش الليبي إسقاط 9 طائرات تركية مسيرة في ضواحي مدينة بني وليد، جنوب شرقي طرابلس.

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