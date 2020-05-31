الأهالي يعترضون الدوريات الأمريكية شرق الفرات

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

ليست المرة الأولى التي يعترض فيها الأهالي في قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة، الدوريات الأمريكية التي اعتادت على استطلاع المنطقة، وفي محاولة جديدة من المدنيين لتعطيل عمل الدوريات الأمريكية اعترضت مجموعة من الأشخاص رتلاً من الآليات التابعة للقوات الأمريكية وأجبروها على العودة باتجاه قواعده في المنطقة.

وبحسب مصادر إعلامية سورية، فإن عدداً من المدرعات الأمريكية حاولت عبور الطريق التي تمر عبر أراضي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر، لكن مدنيين اعترضوا طريقها ورشقوها بالحجارة.

يأتي ذلك، فيما بدأت دوريات أمريكية روسية بجولة في شمال شرق سوريا، على الطريق الدولي رغم التوتر بين الطرفين في المنطقة، إذ طالما اعترضت دوريات أمريكية أرتالاً عسكرية روسية.

من جهة ثانية، تستمر الحملات الأمنية المشتركة بين قسد والتحالف الدولي، للقضاء على ما تبقى من خلايا تنظيم داعش حيث أكدت قسد أمس الأول مقتل "حجي تيسير" الرجل الثالث في تنظيم (داعش) ، في عملية مشتركة مع التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي.

وأورد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن عملية أمنية مشتركة بين قسد والتحالف الدولي في ريف دير الزور الشرقي أدت، الثلاثاء الفائت، إلى مقتل معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى بـ(حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى بوالي العراق.

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