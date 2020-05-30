مصر تعزل 49 قرية بمحافظة الدقهلية

المصدر: البيان الإلكتروني

طبقت محافظت الدقهلية بشمال مصر العزل الأمني على 49 قرية في 7 مراكز بالمحافظة.

وأشار سعد مكي وكيل صحة الدقهلية إلى أن مراكز العزل الأمني على مستوى المحافظة هي المنصورة وطلخا والمطرية ودكرنس وبلقاس ومنية النصر ونبروه وبني عبد وميت غمر ومركز أجا بحسب موقع فيتو.

وتابع وكيل صحة الدقهلية أن العزل شمل 323 منزلا و750 فردا على مستوى المحافظة .

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن المدينة الجامعية بها 37 حالة و تسع المدينة 320 فردا .

وأكد استعدادهم في توفير ألفي سرير بالمستشفيات بالدقهلية في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن الدكتور ايمن مختار محافظ الإقليم طبق عليه البروتوكول القديم في الإصابة بفيروس كورونا وتم سحب المسحة الثانية بعد 5 أيام من الإصابة ، وتعافي المريض متوقف على سحب مسحتين متتاليين سلبيتين .

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن الدكتور محمد السيد مدير صدر دكرنس كان مريضا وتعافى وعاد لعمله ويقدم الخدمة داخل عزل تمي، وكل مركز سيشارك في الحجر 14 يوما.

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