مصر تسجل 34 وفاة و 1367 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت مصر اليوم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة و 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية -في بيان اصدرته اليوم - انه تم تسجيل خروج 182 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 6456 حالة ، من ضمنهم الـ 5693 متعافياً.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم،هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.

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