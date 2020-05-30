الصحة السعودية تزف خبراً مبشراً بشأن نسبة التعافي من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

زفت وزارة الصحة السعودية خبراً مبشراً بشأن حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة، مؤكدة أن نسبة التعافي بلغت 71% ونسبة الوفيات 0.57%.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل (1618) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID–19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (83 ألفًا و384) حالة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وبلغ عدد الوفيات (480) حالة، بإضافة (22) حالات، منها حالة لسعودي في الرياض، و(21) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والطائف، وبريدة، والهفوف.

ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا (24 ألفًا و21) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منهم (441) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما سجلت (1870) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (58 ألفًا و883) حالة.

وبينت أن الحالات المسجلة –وعددها (1618) حالة–42% منها تعود لسعوديين، و58% لغير سعوديين، و30% من الحالات من الإناث، و70% من الذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 13%، والبالغون 83%.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID –19) حول العالم بلغت (5 ملايين و945 ألفًا و737) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (مليونين و507 آلاف و354) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو (365 ألفًا و368) ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19 ألفًا و104) فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (806 آلاف و569) فحصًا.

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