أطماع تركيا تضع شرق المتوسط على حافة الهاوية

المصدر: دبي - البيان

تدفع تركيا بمنطقة شرق المتوسط إلى حافة الهاوية، عبر تعمّدها استفزاز دول المنطقة بإجراءات تنقيب جديدة وفق اتفاق غير شرعي وقّعته تركيا مع حكومة الوفاق في طرابلس الليبية، إذ تستعد تركيا لإجراء تنقيبات جديدة في غضون شهور قليلة، وهو الأمر الذي يخاطر بدفع المنطقة إلى مواجهة جديدة عسكرية، خاصة أن التحذيرات السياسية قد استنفدت مفعولها، ولم تعد تجدي نفعاً مع استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البحث عن مواجهة جديدة، في ظل استحقاقات داخلية كبيرة على الصعيد الانتخابي، وكذلك فشل حكومته في إدارة كل الملفات الداخلية.



وصرح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز بأن تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية «خلال ثلاثة أو أربعة أشهر» في شرق البحر المتوسط، حيث تثير أنشطة أنقرة غضب دول المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن دونماز قوله: «بموجب اتفاق مع ليبيا قد نبدأ أنشطتنا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر».



ووقّعت أنقرة في نهاية نوفمبر اتفاقاً مثيراً للجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الميليشيات في طرابلس، يمنحها حقوقاً في مناطق شاسعة في شرق المتوسط. وأثار الاتفاق استياء الدول المجاورة، بما في ذلك اليونان.

كما أعربت قبرص عن غضبها بعد إرسال تركيا سفناً للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها. وقال دونماز إن سفينة الحفر التركية «يافوز» موجودة قبالة سواحل قبرص منذ أبريل الماضي.

وأضاف: «يجب ألّا يعتقد أحد أننا سنوقف نشاطاتنا في البحر المتوسط». ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مراراً إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي.



وفي وقت سابق هذا العام، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنين تركيين مشاركين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه.

ودان الاتحاد الأوروبي في 16 مايو تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص، غير أن تركيا لم تتراجع عن انتهاك سيادة دول في شرق المتوسط، وواصلت عمليات التنقيب وهددت بإغراق أوروبا بملايين اللاجئين المقيمين على أراضيها، لكنه أخفق في تنفيذ تهديده حين توحدت أوروبا مع اليونان في عدم الرضوخ للابتزاز التركي، إذ منعت دخول موجة كبيرة من اللاجئين، ولم يتعد عدد من وصلوا إلى الجزر اليونانية بضعة آلاف، في حين كان أردوغان يهدد أوروبا بأربعة ملايين لاجئ.

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