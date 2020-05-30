الأرصاد العمانية تحذر من منخفض مداري وسلاح الجو يتدخل لإنقاذ مواطنين

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق سلاح الجو السلطاني العُماني في قاعدة صلالة الجوية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى عملية بحث لإنقاذ 7 مواطنين جرفتهم مياه الأودية أمس الجمعة، حيث تم العثور وإنقاذ 5 منهم مع نقل جثمان أحدهم والسابع ما زالت عمليات البحث عنه جارية.

وحذرت الأرصاد الجوّية العُمانيّة من تشكل منطقة ضغط منخفض مصحوبة بتكاثر للسحب الركامية إلى الجنوب من السواحل العمانية حيث تبعد حوالي 270 كم جنوب مدينة صلاله مع سرعة رياح تتراوح ما بين 20-25 عقدة، ويتوقع أن تتطور الحالة المدارية إلى منخفض مداري خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع أن تتأثر سواحل محافظة ظفار بسلطنة عمان والمهرة باليمن بزخات رعدية من الأمطار بداية من يوم الأربعاء وتشتد تدريجياً خاصة مع مطلع الأسبوع القادم، مصحوبة برياح نشطة قد تصل لحوالي 52 كم/ساعة وارتفاع للأمواج يقترب من 4 م قبالة السواحل بداية من يوم السبت، كما يتوقع أن تندفع بعض السحب الركامية لأجزاء من جنوب السعودية، حيث تؤثر عليها بزخات من الأمطار الرعدية تشمل شروره.

وتشير آخر تحديثات النماذج العددية وصور الأقمار الاصطناعية لتشكل منطقة ضغط منخفض مصحوبة بتكاثر للسحب الركامية إلى الجنوب من السواحل العمانية حيث تبعد حوالي 270 كم جنوب مدينة صلاله مع سرعة رياح تتراوح ما بين 20-25 عقدة، ويتوقع أن تتطور الحالة المدارية إلى منخفض مداري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسجلت محطات الرصد في محافظة ظفار تسجل رياح نشطة مع هبات شديدة السرعة حيث سجلت محطة الرصد الجوي في قيرون حيريتي سرعة رياح 17 عقدة مع هبات نشطة 45 عقدة، مع استمرار هبوب رياح نشطة الى شديدة السرعة خلال الساعات القادمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز