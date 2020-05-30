الصحة المصرية تكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المصرية، سبب ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قوله إنه من خلال عمل اللجنة التي تم تشكيلها للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد اكتشفت أن 30% من إجمالي الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفى.

وأوضح "اكتشفنا أيضا أن 20% من الوفيات، توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم إلى المستشفى، نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول".

​وطالب مجاهد أي شخص، فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه لأقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة، لتطبيق بروتوكول العلاج المحدث معه فور وصوله.

وطالبت وزارة الصحة المصرية كل المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي، ما يقوي الجهاز المناعي.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس 1280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 حالة وفاة، لترتفع حالات الإصابة في مصر إلى 22082 إصابة مؤكدة و879 حالة وفاة.

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