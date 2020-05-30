الجزائر تنهي حجر 4 محافظات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تشهد دول عربية عدة تخفيفاً لإجراءات الحجر والعودة تدريجياً نحو الحياة الطبيعية، حيث قررت الحكومة الجزائرية تمديد الحجر الجزئي 15 يوماً أخرى ورفعه نهائياً عبر 4 ولايات (محافظات) وذلك في إطار توصيات اللجنة العلمية لمتابعة وباء «كورونا»، بينما وصلت إلى مطار الخرطوم طائرة مساعدات صينية لمساعدة السودان على مواجهة الجائحة.



وجاء في البيان الحكومي أن رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وبعد موافقة الرئيس عبدالمجيد تبون خلص إلى قرار الرفع الكلي للحجر الصحي على ولايات سعيدة، وتندوف، وإليزي، وتمنراست، كما قررت الحكومة الجزائرية تطبيق حجر جزئي في 16 ولاية أخرى، وهي: باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والـمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى، لفترة 15 يوماً، تطبّق ابتداء من اليوم السبت حتى 13 يونيو المقبل. كذلك مددت الحكومة العمل بنظام الحجر الجزئي لباقي الولايات لفترة مدتها 15 يوماً، تطبّق ابتداءً من اليوم أيضاً حتى 13 يونيو.



ودعت الحكومة إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال الامتثال لتدابير النظافة، وإلزام ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وكذا جميع التدابير الوقائية التي تمليها السلطة الصحية.



مساعدات صينية



في غضون ذلك، وصلت إلى مطار الخرطوم أول من أمس، طائرة مساعدات صينية على متنها 30 طبيباً، وشحنة معدات طبية وأجهزة فحص، لمساعدة السودان على مواجهة جائحة «كورونا»، حيث سينقل الأطباء الصينيون لنظرائهم السودانيين تجربتهم حول كيفية التعامل مع هذه الجائحة التي بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي. وسجل السودان خلال الساعات الأخيرة 200 حالة إصابة جديدة ليبلغ العدد الكلي للحالات المؤكدة أكثر من 4 آلاف حالة.

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