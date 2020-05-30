لبنان يوافق على تمديد ولاية «اليونيفيل»

المصدر: بيروت- د.ب.أ

قرر مجلس الوزراء اللبناني الموافقة على تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» لمدة سنة، في جلسة عقدها اليوم الجمعة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الوزراء حسان دياب والوزراء.



وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد نجد، إثر انتهاء الجلسة أن المجلس وافق على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات حفظ السلام «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة، حيث إنها تنتهي في 31 أغسطس 2021.



يشار إلى أن «اليونيفيل» كانت أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، الصادرين في 19 مارس 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.



وفي أعقاب النزاع في يوليو 2006، عزز مجلس الأمن، من خلال قراره 1701، ولاية اليونيفيل وقدراتها وأسند إليها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

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