مصر تعلن استئناف العمل في دائرة حكومية

المصدر: القاهرة- وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم بدء العمل بقطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية اعتباراً من أول يونيو.



وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية: (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية)، وذلك على مستوى الجمهورية اعتباراً من بعد غدٍ الاثنين وتيسيراً على المصريين، فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساء.



وأكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام كافة المصريين المترددين إلى المنشآت الشرطية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسي للتردد إلى الوحدات المشار إليها، وكذلك ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم إلى الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

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