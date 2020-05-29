التجار الجزائريون يطالبون بعودة النشاط الاقتصادي

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

طالبت اليوم الجمعة، الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين الجزائريين في بيان، الحكومة، بعودة النشاطات الاقتصاديّة والسماح بفتح محلّات التجارة والحرف والخدمات، في ظل تمديد إجراءات الحجر.



ووصفت جمعية التجار مطلبها بالشرعي في «سبيل التخفيف من المصاعب الاجتماعيّة والمحافظة على مناصب العمل وحماية المؤسّسات، حيث إن عودة النشاطات الاقتصاديّة لا تتعارض مع إجراءات الحجر ولا مع الالتزام بشروط الوقاية».



وأعلنت ذات الجهة «عن الشروع عبر لجنة ورشات الخياطة بداية من شهر يونيو المقبل في صناعة الأقنعة الواقية (الكمّامات) مع إمكانيّة البيع المباشر وكذا عن طريق المحلات التجاريّة المرخّص لها على أن تكون تلك الأقنعة حسب المقاييس المطلوبة وبالسّعر المناسب».



وأردف البيان أن عمليّات التوعية متواصلة عبر كامل فروع الجمعيّة في جميع الولايات (المحافظات) ضدّ انتشار الفيروس (كوفيد 19) والتقيّد بشروط الوقاية خاصّة لبس الأقنعة الواقية (الكمّامات) والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسميّة وجمعيّات المجتمع المدني.

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