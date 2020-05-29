ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نهاية علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية.

وقال إن "الصين انتهكت حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التجارة".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الجمعة إن "تغطية الصين على فيروس ووهان تسبب بجائحة عالمية".

كما أضاف: "الصين تتحكم بمنظمة الصحة العالمية".

إلى ذلك تابع: "الصين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا".

وتابع أنه سيتخذ خطوات لفرض عقوبات على مسؤولي هونغ كونغ المشاركين في تغيير حكمها الذاتي.

وقال : ستعمل إدارتي على إلغاء الاستثناءات في السياسات المتعلقة بالمعاملة الخاصة لهونغ كونغ.

كما علّق دخول صينيين يشكلون "خطراً" على الأمن إلى الولايات المتحدة.



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