السعودية تعلن تنفيذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة, تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، في مكة الكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى وستتبعها الرياض الأسبوع القادم ثم تليها باقي المناطق.

وكانت الصحة السعودية قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة, حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة في بيان لها ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" اليوم أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها : فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 81766 حالة مؤكدة، بزيادة 1581 إصابة عن المسجلة أمس.

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