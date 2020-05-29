3 مدن سعودية تحقق رقماً قياسياً في مواجهة كورونا

المصدر: الرياض - وكالات

تواصل ثلاث مدن سعودية، وهي «الرياض ومكة وجدة» تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 1803 حالات تعافٍ جديدة من أصل 2460 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.



وسجلت الرياض، اليوم، 582 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11802 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 628 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10749 حالة، تليها جدة التي سجلت اليوم 593 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9639 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة في السعودية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 81.766 حالة. كما أعلنت عن شفاء 2640 مصاباً بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 57.013 حالة.

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