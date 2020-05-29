انخفاض الإصابات بكورونا في السعودية لليوم السابع على التوالي

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت السعودية اليوم الجمعة انخفاضا لليوم السابع على التوالي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 1581 إصابة جديدة ، مقابل 1644 إصابة أمس الخميس و1815 إصابة الأربعاء و1931 إصابة الثلاثاء و2235 إصابة الاثنين و2399 إصابة الأحد و2442 إصابة السبت و2642 إصابة الجمعة الماضي.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في المملكة حتى الآن 81766.

وتماثل 2460 مريضا للشفاء التام من كورونا في السعودية منذ أمس، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 57013 شخصا.

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