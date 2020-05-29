الصحة السعودية توضح المقصود بـ(R0) وعلاقته بانتشار كورونا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، المقصود بـ(R0)، عند الحديث عن كورونا ومستوى انتشار الوباء.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي "تردنا أسئلة كثيرة عن (R0)، وسوف نقدم شرحًا للتعريف بها المصطلح، موضحًا أنه مرتبط بالمنظمات والمراكز الصحية المعنية بالأوبئة، ويعني أن الشخص الواحد ينقل العدوى إلى عشرة آخرين، والمصابون الـ10 ينقلون العدوى لـ100، والمائة إلى ألف، وذلك خلال فترة حضانة الفيروس التي تتراوح بين أسبوع وأسبوعين"، وفقا لصحيفة عاجل.

وأضاف أن هذا معدل إذا كان أقل من ذلك يكون الانتشار أبطأ وأقل سرعة، وقد سجل (R0) في المملكة العربية السعودية ما بين 4 تقريبًا، ثم بدأ في النزول باتجاه الرقم واحد وهذا أمر جيد، مشيرًا إلى أن السبب في هذا الانخفاض يرجع إلى الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الدولة، وتمسك المجتمع والتزامه بالسلوكيات الصحية.

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