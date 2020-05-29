السعودية والأردن تخفّفان القيود ومصر مطمئنة

المصدر: دبي - البيان

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها استمرار تعليق العُمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتزامن مع تخفيفها القيود، فيما بدأت الأردن العودة التدريجية للعمل، في وقت جددت مصر التأكيد أنها غير قلقة إزاء الوضع الصحي لديها.

وبدأ أمس، تخفيف القيود والإجراءات بالمملكة العربية السعودية على مراحل، للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين التجوال في جميع المناطق عدا مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً، لكن وزارة الحج والعمرة أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية».

وقالت وزارة الداخلية إنه خلال المرحلة الأولى التي تبدأ الأحد سيتم رفع منع التجول جزئياً من السادسة 6 حتى 3 مساءً، والسماح بالدخول والخروج من وإلى مكة المكرمة.

كما سيتم استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء. وفي المرحلة الثانية التي سوف تبدأ في 21 يونيو، سيرفع منع التجول جزئياً من 6 صباحاً حتى 8 مساءً، مع استمرار تطبيق إجراءات التباعد في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصاً.

مصر مطمئنة

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الصحة المصرية إن الوضع الخاص بفيروس كورونا في مصر مطمئن، موضحاً أن 80 % من حالات المصابين بسيطة. وكشف د.مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة في تصريحات صحافية أن 10 % فقط من المصابين هم من الحالات الحرجة.

وفي الأردن، تعود عيادات الاختصاص بالمراكز الصحية والعيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لها للعمل الأحد المقبل، باستثناء مستشفى الأمير حمزة، الذي خصص لعلاج وعزل الحالات المصابة بـ «كورونا». وأعلن مستشفى الجامعة الأردنية أنه سيستأنف استقبال مراجعي العيادات الخارجية تدريجياً من صباح الأحد.

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