تركيا تخطط لتحويل قاعدة الوطية إلى بؤرة للإرهابيين

المصدر: دبي- البيان

كشفت مصادر لـ «البيان»، عن تخطيط تركيا لتحويل قاعدة الوطية الجوية إلى مركز لانطلاق الإرهابيين من ليبيا إلى تونس، لا سيما أن أنقرة خبيرة في إرسال الإرهابيين إلى دول المنطقة، مثلما يحدث في سوريا.

وأوضحت المصادر أن هناك مخططاً تركياً لتحويل قاعدة الوطية في ليبيا، لتكون بؤرة ومركزاً للمقاتلين، خاصة من سوريا والعراق، وذلك بعدما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة الكازيرما وكوبري المطار جنوب طرابلس.

وأوضحت المصادر ان تركيا تستغل علاقتها بجماعة الإخوان في تونس، لاستخدام الأراضي التونسية، كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة، لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني، التي تسعى لتحرير طرابلس من الميليشيات المسيطرة عليها. وحذرت الجزائر من أن تدفق الأسلحة نحو ليبيا، يمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية التي تحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد. وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في بيان، إن تدفق السلاح إلى ليبيا، ساهم في تسليح مجموعات إرهابية تهدد أمن المنطقة.

من جهتها، سلطت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الضوء علي مخططات تركيا، والمقامرة الخطيرة التي ترتكبها في ليبيا. وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن التدخل التركي لا يحظى بأي شعبية، كما أن تركيا باتت بلداً معزولاً، ولا تحظى بأي احترام من قبل جيرانها وأوروبا، وهو ما أجبرها على إعادة علاقتها مع إسرائيل. وتتدخل تركيا بشكل مباشر في الشأن الليبي، حيث تمد حكومة الوفاق في طرابلس بالسلاح والمرتزقة ضد الجيش الوطني الليبي.

وكشفت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقوم بإرسال المرتزقة السوريين من مناطق الصراع في سوريا، إلى مناطق صراع جديدة في ليبيا، تبعد بحوالي 2000 كيلومتر عن الحدود التركية.

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