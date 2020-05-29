ضربات دامية للحوثيين في الجوف

المصدر: عدن - البيان

عاشت ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف، أمس، يوماً دامياً، بفعل ضربات القوات المشتركة ومقاتلات التحالف على مواقعها في شرق عاصمة المحافظة وفي منطقة المفرق.

وذكرت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أن القوات المشتركة، وبإسناد من مقاتلات التحالف، صدت هجوماً لميليشيا الحوثي، استهدف مواقعها في منطقة المفرق، التي تتحكم بالطرقات الرئيسة الرابطة بين محافظة الجوف ومحافظة صنعاء ومحافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح وفي المعدات والآليات القتالية.

وفي أطراف مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، قالت المصادر إن الجبهة شهدت مواجهات دامية بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل 20 من ميليشيا الحوثي.

وفي جبهة نهم بمحافظة صنعاء، لقي أكثر من 11 عنصراً من الميليشيا بنيران القوات المشتركة، عقب إفشال هجوم الميليشيا على أحد المواقع العسكرية.

ووفقا لما ذكرته المصادر العسكرية، فإن القوات المشتركة ردت على الهجوم، واستهدفت مواقع ميليشيا الحوثي، وخاضت معها مواجهات عنيفة، قتل وأسر خلالها أكثر من 22 من عناصر الميليشيا، فيما استهدفت مدفعية القوات المشتركة المتمركزة في نجد العتق، تجمعات للميليشيا، فدمرتها.

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