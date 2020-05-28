الكويت.. العودة للحياة التدريجية على 5 مراحل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الكويت العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا على 5 مراحل كالآتي:

المرحلة الأولى

تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.



المرحلة الثانية

خطة العودة :

مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( أقل من 30 )

• الإنشاءات والبناء

• المالي والمصرفي

⦁ المجمعات التجارية ( من 10 صباحا الى 6 مساء )

⦁محلات التجزئة

⦁ المطاعم والمقاهي ( استلام الطلب دون الجلوس )

• الحدائق والمنتزهات العامة

المرحلة الثالثة

خطة العودة يتم السماح بالأنشطة التالية:

1-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أقل من 50%)

2-زیارات دور الرعاية الاجتماعية

3-الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية

4-سيارات الأجرة (السماح تراكب واحد فقط)

5-المساجد (صلاة الجمعة مع الاشتراطات)



المرحلة الرابعة :

يتم السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب

إرشادات وزارة الصحة للمرحلة المذكورة:

1-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( اكثر من 50 % )

2- المطاعم والمقاهي ( مع التباعد )

3-النقل العام ( مع التباعد )

المرحلة الخامسة

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