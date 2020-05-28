الكويت.. العودة للحياة التدريجية على 5 مراحل

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

 

أعلنت الكويت العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا على 5 مراحل كالآتي: 

المرحلة الأولى

تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.

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المرحلة الثانية

خطة العودة : 
مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( أقل من 30  )
 • الإنشاءات والبناء
 • المالي والمصرفي
⦁ المجمعات التجارية ( من 10 صباحا الى 6 مساء )
⦁محلات التجزئة
⦁ المطاعم والمقاهي ( استلام الطلب دون الجلوس )
 • الحدائق والمنتزهات العامة

المرحلة الثالثة

خطة العودة يتم السماح بالأنشطة التالية: 
1-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أقل من 50%)
2-زیارات دور الرعاية الاجتماعية
3-الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية
4-سيارات الأجرة (السماح تراكب واحد فقط)
5-المساجد (صلاة الجمعة مع الاشتراطات)


المرحلة الرابعة : 
يتم السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب
 إرشادات وزارة الصحة للمرحلة المذكورة: 
1-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( اكثر من 50 % )
2- المطاعم والمقاهي ( مع التباعد )
3-النقل العام ( مع التباعد )

المرحلة الخامسة

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