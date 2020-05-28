الكويت.. العودة للحياة التدريجية على 5 مراحل

أعلنت الكويت العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا على 5 مراحل كالآتي:
المرحلة الأولى
تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.
المرحلة الثانية
خطة العودة :
مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( أقل من 30 )
• الإنشاءات والبناء
• المالي والمصرفي
⦁ المجمعات التجارية ( من 10 صباحا الى 6 مساء )
⦁محلات التجزئة
⦁ المطاعم والمقاهي ( استلام الطلب دون الجلوس )
• الحدائق والمنتزهات العامة
المرحلة الثالثة
خطة العودة يتم السماح بالأنشطة التالية:
1-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أقل من 50%)
2-زیارات دور الرعاية الاجتماعية
3-الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية
4-سيارات الأجرة (السماح تراكب واحد فقط)
5-المساجد (صلاة الجمعة مع الاشتراطات)
المرحلة الرابعة :
يتم السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب
إرشادات وزارة الصحة للمرحلة المذكورة:
1-مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( اكثر من 50 % )
2- المطاعم والمقاهي ( مع التباعد )
3-النقل العام ( مع التباعد )
المرحلة الخامسة