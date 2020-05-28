الكويت تقر الحظر الجزئي من 6 مساء إلى 6 صباحا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد مجلس الوزراء الكويتي مؤتمراً صحفياً شارك فيه الرئيس الشيخ صباح الخالد بمشاركة وزيري الداخلية والصحة، واُعلن خلاله عن اعتماد الخطة التدريجية لعودة الحياة الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار كل المعايير والارشادات والمؤشرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وقرر مجلس الوزراء بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح إلغاء الحظر الكلي بانتهاء مدته يوم 30 الجاري واستبداله بالحظر الجزئي من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا ابتداء من يوم الاحد القادم الموافق 31 مايو، ولم يحدد الوزير مدة زمنية لهذا الحظر مؤكدا انه سيكون ايضا تدريجيا وبالتنسيق مع السلطات الصحية وفق صحيفة الأنباء الكويتية .

كما أشار الوزير الصالح إلى وجود مناطق جديدة ستعزل الى جانب جليب الشيوخ والمهبولة المعزولتين حاليا.

وحول ما أثير عن انهاء قال الصالح: الفرق المشكلة في وزارة التربية لا تزال تبحث هذه المسألة ومصلحة ابنائنا مهمة بالنسبة لنا.

وأعلن الوزير أن تشريعا سيقدم الى مجلس الامة لمواجهة تجار الاقامات و تمت احالة شركتين الى النيابة بتهمة الاتجار بالبشر.

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