«الكويتية» تستغني عن 1500 موظف بسبب تداعيات «كورونا»

المصدر: الكويت - وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، أنها، وتعاملاً مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وتأثيرها السلبي في تشغيلها التجاري، فإنها قررت الاستغناء عن نحو 1500 موظف من غير الكويتيين، من العاملين في مختلف القطاعات، وذلك ضمن خطة شاملة، لتدارك الآثار الاقتصادية للأزمة.



وقالت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان، نشرته «القبس» الكويتية، إنها مع تقديمها كل الشكر والتقدير للموظفين المنتهية خدمتهم، على ما بذلوه من عطاء ومجهود خلال فترة عملهم في الشركة، فإنها تؤكد أن اهتمامها بموظفيها، يأتي على رأس أولوياتها، وأن هذا القرار الصعب، يأتي نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص، وقطاع الطيران العالمي بشكل عام.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع استمرار تأثير فيروس «كورونا» المستجد في صناعة الطيران، معربة عن أملها في سرعة انجلاء غمة هذا الوباء عن الكويت والبشرية جمعاء، وما لحق بها من آثار سلبية مباشرة في الأوضاع الاقتصادية عامة، وشركات الطيران بصفة خاصة.

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