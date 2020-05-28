ضربات موجعة للحوثيين في الجوف والحديدة

المصدر: عدن - البيان

استهدفت ميليشيات الحوثي، مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، وردت القوات المشتركة على مصادر النيران الحوثية، بضربات موجعة، وحققت إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا، كما صدت هجوماً لميليشيا الحوثي، استهدفت مواقعها في منطقة المفرق، التي تتحكم بالطرقات الرئيسة الرابطة بين محافظة الجوف ومحافظة صنعاء ومحافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح، وفي المعدات والآليات القتالية.



وقال مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة، إن الميليشيا استهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة، عيار 14.5، وبسلاح الدوشكا. لكن سريعاً ما فرت من المواجهة، بعد أن وجهت القوات المشتركة ضربات موجعة للحوثيين.



وذكرت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أن القوات المشتركة، وبإسناد من مقاتلات التحالف، صدت هجوماً لميليشيا الحوثي، استهدفت مواقعها في منطقة المفرق، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح وفي المعدات والآليات القتالية.



وفي أطراف مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، قالت المصادر إن الجبهة شهدت مواجهات دامية بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، ساهمت خلالها مقاتلات التحالف، بسلسلة غارات، استهدفت تجمعات ونقاطاً عسكرية للميليشيا، فدمرت عدداً كبيراً من الآليات القتالية، بينها عربات مدرعة وسيارات دفع رباعي، تستخدم لنقل المقاتلين، وأن المواجهات والغارات، أسفرت عن مقتل 20 من ميليشيا الحوثي.



وفي جبهة نهم بمحافظة صنعاء، لقي أكثر من 11 عنصراً من الميليشيا بنيران القوات المشتركة، عقب إفشال هجوم الميليشيا على أحد المواقع العسكرية.



ووفقاً لما ذكرته المصادر العسكرية، فإن القوات المشتركة ردت على الهجوم، واستهدفت مواقع ميليشيا الحوثي، وخاضت معها مواجهات عنيفة، قتل وأسر خلالها أكثر من 22 من عناصر الميليشيا، فيما استهدفت مدفعية القوات المشتركة المتمركزة في نجد العتق، تجمعات للميليشيا، فدمرتها.

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