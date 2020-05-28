السعودية تحقق رقماً قياسياً عالمياً بنسبة الشفاء من «كورونا»

المصدر: الرياض- وكالات

اقتربت نسبة المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في السعودية، من الـ 70 %، وهي أعلى نسبة شفاء في العالم، بعد أن ارتفعت الأعداد المتشافية من الفيروس، مسجلة 54553 حالة.



وتفصيلاً، وصلت نسبة المتعافين، حسب «عكاظ» السعودية، حتى تاريخ اليوم، إلى أكثر من 68 %، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن، منذ تسجيل أول حالة إصابة في السعودية، والتي كانت لمواطن قادم من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19)، ليصبح الإجمالي 80185 حالة، وقالت: إنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة.



وشهد أمس الخميس 5 شوال 1441هـ، الموافق 28 مايو 2020 م، حتى نهاية يوم السبت 7 شوال 1441هـ، الموافق 30 مايو 2020 م، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً. السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة، أثناء فترة عدم منع التجول.

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