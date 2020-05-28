بعد العودة للحياة الطبيعية .. السعودية تكشف مصير العمرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن تعليق العمرة والزيارة مستمر في الفترة الحالية، على أن تتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المُختصة.

وقالت الوزارة إنه "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية.

وأضافت الوزارة، أنه "ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة".

وجاء تأكيد الوزارة بعد إجراءات تخفيف القيود والإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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