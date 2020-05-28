مقتل 6 سعوديين في إطلاق نار

المصدر: (الرياض - واس)

قتل ستة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث إطلاق نار جنوب غربي السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، أنّ الجهات الأمنية تلقت، صباح الثلاثاء، بلاغاً عن حادثة إطلاق نار، بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، جنوب غربي المملكة.

وأضاف الدباش، أنّ الحادث نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين. وأوضح أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية، وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة. وأشار الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة.

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