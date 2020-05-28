تركيا تنزف والجيش السوري يسيطر على مناطق

المصدر: (الحسكة - عبدالله رجا)

قُتل جندي تركي وأصيب آخر إثر انفجار لغم أرضي على طريق «إم 4»، حيث تسير الدوريات الروسية التركية المشتركة، وفي ما أفاد ناشطون سوريون في ريف إدلب الشمالي، فيما لم تصدر تأكيدات رسمية تركية.

إلى ذلك، بسط الجيش السوري، سيطرته على مناطق الجنوب السوري في ريف درعا، إذ أكّد ناشطون ميدانيون، أنّ الاتفاق الذي جرى بين الجيش وبعض أطراف المصالحات المحلية، يقضي بمنع الاشتباك مع الجيش السوري وعدم انتشار الميليشيات الإيرانية في المدينة وريفها.

وفي أعقاب اجتماعات أمنية مكثفة للأجهزة الأمنية السورية، وممثلين على الحراك الاجتماعي ووجهاء وأعضاء في المصالحة، دعا أهالي درعا لنبذ الوجود الإيراني، مؤكّدين التزامهم بحماية مقار الجيش السوري وعدم التعرض لها.

وتضمّن الاتفاق تولي الفرقة الرابعة مهمة الحفاظ على الأمن في المدينة وريفها، وعدم القيام بعملية عسكرية واسعة ضد المسلحين. في الأثناء، وقع انفجار في محيط قرية الغسانية بريف جسر الشغور في إدلب، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي الروسي في سماء المدينة، وسط تأكيدات ميدانية، بأنّ الطيران الروسي استهدف مستودعاً للذخيرة تابعاً لما يُسمى الحزب الإسلامي التركستاني المتحالف مع تنظيم القاعدة، والذي يتخذ من الغسانية أحد أبرز مقراته. ووقع الانفجار في أحد المنازل التابعة للحزب بالقرب من الطريق الدولي إم 4، فيما لم يصدر الحزب أو روسيا أية توضيحات حول الانفجار.

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