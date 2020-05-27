مجلس الأمة الكويتي يعود لجلساته قريباً

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم عن أمله باستئناف جلسات المجلس في أقرب وقت ممكن، بعد رفع حظر التجول الشامل في البلاد للنظر بشكل تدريجي في القوانين المستعجلة، ثم استئناف جدول أعمال المجلس.

وجدد الغانم، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، التأكيد على أن جلسات مجلس الأمة لن تقل عن العدد المقرر وفق الجدول الموزع، مبيناً أن «مدة دور الانعقاد ستزيد بما يغطي المدة الفائتة»، وقال «نأمل أن يتمكن المجلس من اللحاق بكل ما فاته من قوانين».

وأضاف أن الحكومة الكويتية أوضحت في تقريرها اليوم عن «كورونا» مؤشرات الخطر وأنها تنقسم إلى خمس مراحل الخامسة منها هي الأكثر خطورة والأولى هي الأقل خطورة حسب تقرير السلطات الصحية، مبيناً أن الكويت تجاوزت المرحلة الخامسة الأكثر خطورة ولذلك جاء قرار تخفيض حظر التجول الشامل إلى حظر التجول الجزئي.

جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم اليوم الأربعاء عقب انتهاء اجتماع نيابي- حكومي بحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وستة وزراء في مجلس الأمة لعرض خطة الحكومة واستعداداتها لمرحلة ما بعد حظر التجول الشامل والاستماع إلى وجهات نظر النواب.

وأضاف الغانم أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسؤولين بالجهات الحكومية قدموا عرضاً للملامح الأساسية والتوجهات العامة للحكومة خلال المرحلة المقبلة على أن تبحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده غداً الخميس. وأوضح أن مجلس الوزراء سيقوم في اجتماعه غداً بدراسة التقارير المرفوعة من السلطات الصحية في البلاد لتقييم الوضع الحالي وتحديد مرحلة الخطورة الحالية وبناء عليها يتم اتخاذ القرارات.

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