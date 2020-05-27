التحالف العربي يسقط طائرات حوثية مسيرة استهدفت السعودية

المصدر: وام

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

ولفت العقيد المالكي في بيان صدر اليوم الى استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأوضح أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادره وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 أبريل الماضي ولم يكن هناك أي استجابه من قبل الميليشيا الحوثية حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 4455 خرقا، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وشدد العقيد المالكي على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز