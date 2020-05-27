ما حقيقة إرسال فرق طبية لإجراء فحص كورونا بالمنازل في مصر؟

المصدر: وكالات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري منشوراً منسوباً لوزارة الصحة تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن كل المستشفيات "العامة، المركزية، الصدر، الحميات" ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا مع إجراء كل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقى العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معمليا أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً من يعاني من أي أعراض التوجه لأقرب مستشفى.

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